Voici la réaction du prince George lorsqu'il voit les frasques de son frère le prince Louis pendant le jubilé (vidéo)

Pendant le jubilé d'Elizabeth II, les mimiques de son arrière-petit-fils Louis, le plus jeune des enfants du prince William, ont fait fondre le public. L'enfant de 4 ans semblait s'ennuyer durant le spectacle de dimanche.



George, 8 ans, a été vu en train de rire et de se couvrir les yeux avec ses mains alors que Louis levait les bras au ciel et faisait deux signes de paix avec ses doigts. L'aîné des enfants du duc et de la duchesse de Cambridge a eu du mal à se contenir et s'est tourné vers son père, qui semblait également amusé de voir le plus jeune du couple faire des bêtises à quelques sièges de la rangée.

Alors que George semblait s'amuser des pitreries de Louis, leur sœur de 7 ans, la princesse Charlotte, a tenté de faire en sorte que son jeune frère se comporte correctement, mais en vain. Charlotte, 7 ans, a été vue en train de gronder Louis lors de l'événement après que leur mère a lutté pour que le petit royal se tienne bien.



Une vidéo maintenant virale montre Louis mettant son poing dans sa bouche avant que la jeune princesse n'arrache sa main de son visage.