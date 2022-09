Comment Mallory Gabsi a-t-il perdu son oeil droit ? "Dans le seau, ce n'était pas de l'eau claire", explique sa maman

Ce mardi dans 'les orages de la vie' sur RTL-TVI et RTL Play, Christophe Dechavanne a rencontré Mallory Gabsi, le Belge qui a participé à Top Chef, et qui a poursuivi l'aventure en ouvrant un restaurant à Paris.

Le jeune homme de 25 ans a traversé quelques orages dans sa vie, mais le plus important est sans conteste la perte de l'usage de son œil droit. Il s'est confié sur la manière dont c'est arrivé. C'était un bizutage alors qu'il travaillait dans un restaurant. "Dernier jour de la semaine, tout le monde était un peu fatigué, mais c'était son dernier jour. Le grand bizutage, comme à chaque stagiaire, quelque chose d'innocent à la base", explique Daniel Soru, ami et témoin de l'accident.

De la farine, des œufs… rien de dangereux. "Et puis là, un mauvais produit, au mauvais moment, qui est jeté par un de nos collègues". Mallory a eu le temps de se protéger le visage, et il a tout pris dans l'œil droit, heureusement pas de face.

"Il s'avère que dans le seau, ce n'était pas de l'eau claire, mais du décapant pour hotte professionnelle", poursuit la maman de Mallory dans les orages de la vie.

Cris, pleurs, panique… et hôpital, à Anvers, où il sera soigné le mieux possible pour "garder en vie" son œil, même s'il ne voit aujourd'hui que de la lumière, et rien d'autre. Mais il garde espoir "dans les progrès de la médecine": des greffes pourraient réparer cet organe.