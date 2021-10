Lors de cette 3ème semaine sous le thème de la musique, les 13 pâtissiers amateurs encore en lice s’affrontent sur des épreuves hautes en couleurs. La tente du Meilleur Pâtissier est transformée en grand studio de musique.

Pour la première épreuve, Cyril Lignac a demandé aux candidats de "remixer" la recette de l'opéra, un gâteau de la pâtisserie française, en une version plus rock et plus moderne.



Alexandre était visiblement très inspiré par cette semaine musicale. Il a tenté de motiver les troupes... "Est-ce que vous êtes chauds?", a crié le jeune homme qui a décidé de mettre de l'orange dans sa recette.

Mais au moment de goûter son gâteau, les deux juges ont constaté que le résultat ne ressemblait pas à un opéra. "En tout cas, c'est ludique", a lancé Mercotte. "Tu nous as fait une belle note visuellement. On va voir s'il ne va pas avoir de fausses notes dans les goûts", a ajouté Cyril juste avant de découvrir le résultat. Le Belge était un peu hors sujet aux yeux du jury.



"Là, quand je mange, je ne me dis pas que je mange un opéra. Je mange une tarte chocolat-orange-café... Ça, c'est du fait du biscuit sablé", a précisé le célèbre pâtissier. "Ce qu'on aime dans l'opéra, c'est le côté caressant", a dit Mercotte. Il s'est retrouvé dans les trois derniers candidats de cette épreuve.