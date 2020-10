Le Meilleur Pâtissier: Cyril Lignac révèle son astuce pour ne pas grossir à chaque tournage

Chocolat, sucre, crème, beurre... Les ingrédients essentiels de toute bonne pâtisserie sont gourmands mais fatidiques si on surveille son poids. Comment faire pour garder la ligne lorsqu'on est le jury d'un concours pour lequel on attend de vous de déguster des pâtisseries en cascade?

Ne pas avoir faim

Cyril Lignac a conscience qu'il joue au yoyo avec son poids durant les tournages. "Au bout d'un moment, quand tu t'enfiles des gâteaux toute la journée, tu montes, tu descends, tu tournes en rond, tu grossis". Mais le chef a néanmoins une technique pour limiter les dégâts. "Je fais toujours attention de manger avant de déguster les gâteaux parce que si tu les manges quand tu as faim, tu t'enfiles des tonnes de gâteaux, et tu manges plus sucré que salé. Donc j'équilibre en fonction du planning. Des fois, je mange un peu de carottes avant."

Mais manger des carottes avant de manger des gâteaux ne suffit pas. Cyril Lignac surveille chacun de ses repas. "Comme j'ai la chance de manger au restaurant, je régule mon alimentation: carpaccio de poisson, salades, poissons grillés". Pas de secret, le chef pratique aussi des activités physiques. "Je suis sportif, donc j'élimine", explique-t-il.

Julia Vignali encaisse aussi

Julia Vignali, elle, a dû apprendre de ses erreurs. En 2017, lors de son arrivée comme présentatrice de l'émission, elle avait terminé la saison avec 5 kilos de plus. "Ca a été un carnage", expliquait-elle en 2019 à TV Mag. "Je ne me suis pas respectée. J'avais énormément de gâteaux, je les ai tous mangés, même parfois pendant l'épreuve technique de Mercotte. Il y a genre 12 gâteaux et je me suis mis un point d'honneur à tous les manger. Mais c'était horrible!"

La présentatrice n'en fait cependant pas une maladie: "Je repars avec un certain surpoids, gage d'un tournage de qualité où j'ai pris beaucoup de plaisir", a-t-elle aussi lancé sur Europe 1.

