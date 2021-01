"Toute nue sous le manteau? Elle est très coquine!": Arielle Dombasle choquée par l'idée de Carine Galli (vidéo)

Cette semaine dans les Reines du shopping, Sylvie Tellier, Carine Galli, Lio, Arielle Dombasle et Séverine Ferrer s'affrontent sur le thème "Osez les couleurs en hiver" pour tenter de faire remporter 10.000 euros à l'association qu'elles défendent. Ce mardi, c’était au tour de Carine Galli, 35 ans, journaliste sportive et animatrice, de relever le défi.



Lors de ses essayages, la jeune femme a dû se faire violence pour choisir d’autres couleurs que le bleu, dont elle est obsédée. Elle a essayé deux manteaux très flashy, notamment un manteau "moumoute" orangé qui s’est avéré beaucoup trop cher : 300 euros. "Les robes manteau, ça existe non ?", a suggéré la journaliste.



L’idée a fait vivement réagir Arielle Dombasle. "Ah oui ! Mais alors elle est très coquine… Toute nue, sous le manteau !", s’est-elle exclamée. Pas de quoi choquer Lio : "Comme Maryline ! Juste avec du ‘number 5’", a-t-elle commenté. Et la chanteuse de conclure : "Ça se tente !" Mais Carine Galli a préféré choisir une autre pièce, plus abordable.