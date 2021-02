Mariés au premier regard: la maniaquerie de Ludwig pourrait être un GROS frein à sa relation avec Emilie (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Ludwig est compatible à 82,9% avec Emilie. C'est un très beau score, mais les plus de 15% restants pourraient tout à fait être le point de démarrage de problèmes pour le futur couple. "Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a déjà reprochées?", demande l'un des experts au célibataire. Ludwig répond de suite: "Ma maniaquerie".

"Le ménage, un peu comme le sport, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me permet de me vider l'esprit", explique-t-il. Lorsque ses amis entrent chez lui, ils sont priés d'enlever leurs chaussures... Et de mettre des pantoufles!

Très organisé... Voire obsessionnel

"Ils sont tous les deux un peu du côté obsessionnels, c'est-à-dire très organisés. Mais il faut reconnaître que Ludwig l'est beaucoup plus qu'Emilie. Il va falloir vraiment qu'ils trouvent une harmonie pour pouvoir s'entendre, sinon, ça peut être un point de friction", prévient la sexologue Catherine Solano.

