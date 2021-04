Laure de Koh-Lanta insultée sur les réseaux sociaux après sa TRAHISON envers Candice

L'élimination de Candice, candidate de l'équipe rouge de Koh-Lanta a fait bondir hors de leur canapé certains téléspectateurs vendredi soir. Ils ont semble-t-il été dérangés par la stratégie mise en place par Maxine et Laure, candidates de l'équipe rouge. Candice les avait mises dans la confidence du collier d'immunité qu'elle avait trouvé, visant à la protéger. Mais voilà, les 2 aventurières ont utilisé cette information pour faire sortir Candice, lui faisant croire qu'elle ne risquait rien au conseil et qu'elle n'avait pas besoin de sortir le fameux collier d'immunité. Elle l'a donc laissé au fond de son sac et a été éliminée.

Cette stratégie et ces manigances, auxquelles on est pourtant habitués dans Koh-Lanta, ne passent pas pour certains. Dorian, candidat de l'an dernier, a révélé avoir été "vraiment choqué" par ce qui s'est passé. "À partir du moment où elle fait l'erreur de dévoiler son collier, forcément que la stratégie était de bluffer pour la faire sortir. En vrai, ce n'est pas forcément beau, mais c'est clairement bien joué. Et elles n'en sont pas forcément fières", a-t-il estimé.

Laure a été spécialement visée par les critiques sur Twitter et Instagram. Elle a fini par réagir, choquée qu'un téléspectateur ait été jusqu'à s'en prendre à un de ses amis par message privé.

"Alors Dumbo, tu dois sûrement entendre à quel point tout le monde critique ta meuf", a écrit un de ces haters à l'ami de Laure.

"Qu’on s’en prenne à moi c’est une chose, mais qu’on s’en prenne à mes amis en est une autre ! Ça part trop loin. Vincent, tu devrais avoir honte ! Attaquer sur le physique, franchement c’est petit", a-t-elle lancé dans une story Instagram.



©Instagram Laure Koh-Lanta - Capture d'écran story