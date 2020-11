En juillet dernier, Laeticia Hallyday officialisait sa relation avec l'homme d'affaires Pascal Balland. Tous deux avaient été aperçus à plusieurs reprises à Paris un confinement passé à Los Angeles. Mais cette relation a pris fin, il y a quelques semaines.

En exclusivité pour Bel RTL, la mère de Jade et Joy est revenue sur cette histoire. "Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c’était plus un pansement", a-t-elle indiqué.

Elle a désormais rencontré un autre homme, "[mais] on [reste] tous des orphelins de Johnny, conclut-elle. Aussi bien les fans que moi, que Jade et Joy… que David et Laura. [Nous le sommes tous.]”

Laeticia dit avancer aujourd’hui grâce à plusieurs projets dans lesquels elles s’investit, comme le documentaire sur le dernier road-trip de Johnny aux Etats-Unis. Un documentaire intitulé "A nos promesses" que le Patron tenait absolument à sortir. Des images exclusives à retrouver dans le coffret "Son rêve américain"... et qui peuvent donner l’impression que Johnny est toujours là. "A l’avant-première, on l’a bien senti. (...) On a l’impression qu’il va ouvrir la porte et qu’il va débarquer."

Laeticia Hallyday: "Les fans, moi, Jade et Joy, David et Laura… Nous sommes tous des orphelins de Johnny"