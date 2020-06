Le grand projet de Mallory, avec un autre chef: "Deux candidats de Top Chef qui ouvrent leur restaurant ensemble, ce serait une première!" (vidéo)

Actuellement Mallory travaille au Art Club avec le chef Matagne. Il sera présent à ses côtés pour la réouverture de la Villa Lorraine, également à Bruxelles. Mais il n'exclut pas non plus d'ouvrir son propre resto… Avec Adrien ! En effet, les deux candidats sont devenus très proches durant la compétition Top Chef.

"J'aimerais bien peut-être ouvrir quelque chose avec Adrien. Il aimerait bien aussi. On aime bien le 140 degrés (nom de leur resto dans la guerre des restos) : on aime bien l'idée, on aime bien le concept donc je pense que si on réfléchit un petit peu plus loin le concept, l'idée et l'endroit, il y a moyen de faire quelque chose de bien ensemble. Donc, pendant que je travaille, rien ne m'empêche de préparer une éventuelle ouverture à côté, on va voir. Si la pression n'est pas trop haute, on pourrait penser à ça."

Votre amitié est donc suffisamment forte que pour envisager une collaboration ?

"Oui, il y a vraiment des liens qui se sont créés entre nous, même avec Diego, on s'appelle tous les jours. Avec Adrien, quasiment tous les jours. Dès qu'on a le temps, on s'appelle, on se fait des vidéos, on rigole, on parle de Top Chef, d'aujourd'hui, de demain, de plein de choses. Et il y a eu cette affinité entre certains candidats et ça fait super plaisir parce que ce sont des gens biens, tout simplement, et je pense que c'est de gens biens qu'il faut s'entourer dans la vie."

Deux candidats de Top Chef qui ouvrent un resto ensemble, ce serait une première ça !

"Deux candidats de Top Chef qui ouvrent leur restaurant ensemble, ce serait une première effectivement, donc pourquoi pas ? On a fait pas mal de premières à Top Chef : premier pétage de plombs, première guerre des restos gagnée 15-0, donc si on peut encore en faire une de plus après Top Chef, ça peut être pas mal."