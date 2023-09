"Je me donne deux ans pour ouvrir ma pâtisserie": qui est Clémence, 24 ans et candidate belge du Meilleur Pâtissier ? 

Elle se donne les moyens pour réussir, raison pour laquelle elle s'est inscrite au Meilleur Pâtissier : "J'ai voulu me prouver à moi-même de quoi j'étais capable et relever un défi", lance-t-elle avec enthousiasme.

D'ailleurs, si elle était une pâtisserie, ce serait le macaron : "C'est ce que je préfère, on peut vraiment l'aromatiser à tous les goûts. C'est petit, c'est léger, c'est gourmand, ça me représente bien", explique encore Clémence.

À l'aube de cette nouvelle saison, Clémence évoque son plus grand rêve pâtissier avec des yeux qui brillent : "Je me donne deux ans pour ouvrir ma pâtisserie et surtout, pouvoir animer des ateliers. C'est quelque chose que j'adore, que ce soit avec les enfants ou autres. Et également réaliser le cake design qui est vraiment la partie de la pâtisserie que je préfère".