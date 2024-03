Mariés au premier regard: Kévin panique quelques heures avant son mariage, "j'ai trop peur"

Kévin n’a pas fermé l’œil de la nuit durant le deuxième épisode de Mariés au premier regard. À quelques heures à peine de son mariage et de sa rencontre avec Romain, il est tétanisé de peur.

"Je savais que j’allais flipper grave, je savais que j’allais me poser plein de questions, c’est dingue, j’ai trop peur. J'ai peur de dire non, j’ai peur qu’il dise non... Est-ce que j’ai bien fait, est-ce que je suis prêt ? Après, je me dis que ça ne serait pas normal de se poser aucune question", confie-t-il.