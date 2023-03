"C'est avec Bob Marley qu'il faut aller travailler": Paul Pairet s'agace sur la lenteur de son équipe dans Top Chef

Pour ce troisième épisode de Top Chef, Carla et Sarika (brigade bleue) affrontaient Alexandre et Jérémie (brigade orange) ainsi que Léo et Victor (brigade violette). Enfin, le candidat sans brigade, Gaston, était également présent. Cette semaine, les candidats étaient invités à révolutionner la "Street Food" en mêlant grande gastronomie avec cuisine de rue.

Durant cette épreuve, deux candidats se sont faits remarquer, mais pour leur attitude quelque peu relax, voir trop. À tel point que le chef Paul Pairet a dû s'employer au mieux pour motiver sa brigade. "Ils sont cool les violets. C'est avec Bob Marley qu'il faut aller travailler" s'amuse-t-il. Mais quand il faut hausser le ton et remotiver, il n'hésite pas à se montrer plus autoritaire. "Les gars, un peu de speed là. (...) Commencez à nettoyer, il y a trop de bordel" dit-il aux deux candidats.

Finalement, ils réussiront à rendre leur plat dans les temps, à la grande joie du chef Pairet.