Belgian Men Hockey League - Le Beerschot recrute l'ancien meilleur joueur mondial allemand Moritz Fürste

(Belga) Quelques heures avant la limite du mercato de Division Honneur en championnat de Belgique de hockey, le Beerschot a réussi un coup de maître en attirant l'un des meilleurs joueurs mondiaux, l'Allemand Moritz Fürste. Si le meilleur joueur mondial de 2012 sort de sa retraite, entamée il y a quelques mois, ce sera surtout pour pallier l'absence du meneur de jeu argentin Lucas Rossi, retenu dans son pays à la suite de soucis administratifs, et qui fait cruellement défaut au club de Kontich.

Fürste, 35 ans, est une véritable ancienne star du hockey international. L'ancien joueur de Uhlenhorster, avec qui il a remporté trois fois l'Euro Hockey League, est en outre double médaillé d'or olympique (2008 et 2012), champion du monde (2006) et double champion d'Europe (2011 et 2013) avec l'Allemagne. Nul doute qu'il pourra venir en aide à Arthur De Sloover et ses équipiers qui ne comptent qu'une unité sur 6 après deux journées de compétition en Belgian Men Hockey League. Samedi, lors de la 3e journée, les hommes de John Goldberg accueilleront le Dragons (12e avec 0 pt) dans un derby anversois inhabituel de fin de classement. (Belga)