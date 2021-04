Qualification Euro 2022 de futsal: la Belgique reçoit l'Italie puis se rend en Finlande

(Belga) La Belgique aborde sa dernière ligne droite dans les qualifications du groupe 7 de l'Euro 2022 de futsal. Jeudi, les Diables Rouges retrouvent l'Italie quatre semaines après leur défaite 4-1 dans la péninsule. Le succès italien a assuré la qualification des Azzuri qui comptent quatre victoires en autant de matches. Ils sont d'ores et déjà assurés de remporter le groupe à deux journées de la fin de ce tour préliminaire.

Comme outre les vainqueurs des huit poules, les six meilleurs deuxièmes se qualifient pour la phase finale et que les deux autres seconds classés dans leur groupe disputent un match de barrage entre eux pour le 15e dernier billet, tout reste possible pour les hommes de Karim Bachar. Actuellement troisième à égalité de points (4) avec la Finlande, la Belgique va avoir l'occasion d'améliorer son capital points jeudi soir (20h00) au Country Hall de Liège. Cinq jours plus tard, le mardi 13 (17h10), ils joueront plus que probablement la 2e place à Vantaa face à la Finlande. Les deux équipes avaient partagé l'enjeu 3-3 le 28 janvier à Liège lors de leur premier match. Le Monténégro, 3 points, qui jouera à domicile contre la Finlande, vendredi, puis en Italie, mardi, n'est pas écarté de la course à la 2e place. Les championnats d'Europe se dérouleront du 19 janvier au 6 février 2022 à Amsterdam et à Groningue, aux Pays-Bas. La nation organisatrice est qualifiée automatiquement. (Belga)