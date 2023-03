Aleksandar Mitrovic présente ses excuses à l'arbitre "pour ses mauvaises actions"

"Sur le plan personnel, je regrette mes actions qui m'ont valu l'exclusion. J'ai laissé ma frustration prendre le dessus sur moi, et ma façon de réagir a été mauvaise", a déclaré l'ancien buteur d'Anderlecht, qui attend de connaître sa sanction après avoir été inculpé par la Football Association pour comportement violent. "J'essayais d'attirer l'attention de l'arbitre, mais j'admets que je n'aurais pas dû poser la main sur lui et je comprends pourquoi il m'a montré un carton rouge. C'est ma première exclusion avec Fulham et ma première depuis la saison 2015-2016".

Entre-temps, la Football Association a annoncé que la sanction standard - une interdiction de trois matchs - serait clairement insuffisante. "J'ai accepté la suspension de trois matchs pour mon carton rouge, j'ai parlé à Chris Kavanagh pour m'excuser et je me suis porté volontaire pour accepter une amende du club. Je veux maintenant faire ce que je peux pour mettre cet incident derrière moi et retourner aider mes coéquipiers sur le terrain dès que possible."