Anthony Modeste quitte le Borussia Dortmund pour Al-Ahly en Égypte

Modeste, 35 ans, n'a joué qu'une saison pour Dortmund où il était arrivé en août 2022 pour remplacer Sébastien Haller, qui avait débuté son traitement contre un cancer des testicules. En 28 rencontres, il n'a inscrit que deux buts pour le club de Thomas Meunier et Julien Duranville.

À Dortmund, le Français a connu son troisième club différent en Allemagne après Hoffenheim et Cologne. Il a aussi porté le maillot de Nice, Angers, Bordeaux, Bastia et Saint-Étienne en France, de Blackburn en Angleterre et du Tianjin Quanjian en Chine.