Après une demi-saison au Bayern, le gardien Yann Sommer s'engage à l'Inter Milan

L'Inter Milan a officialisé lundi l'arrivée du gardien de but Yann Sommer. Le Suisse de 34 ans quitte le Bayern Munich après une demi-saison. Il remplacera André Onana, parti à Manchester United, dans les cages intéristes.

Sommer a gardé pendant plus de huit saisons (335 matches) les buts du Borussia Mönchengladbach entre 2014 et 2023. Il est arrivé en Bavière en janvier 2023 pour remplacer Manuel Neuer, blessé. Il a été formé en Suisse, au FC Bâle. Avec 83 sélections, Sommer est également le gardien le plus capé de la sélection suisse.