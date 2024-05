Besiktas remporte sur le fil une 11e Coupe de Turquie aux dépens de Trabzonspor et Meunier

Meunier était titulaire à droite de la défense de Trabzon et a joué l'intégralité de la rencontre. Il a reçu un avertissement après 52 minutes.

L'ancien Genkois Paul Onuachu a ouvert le score pour Trabzonspor (13e) mais l'Algérien Rachid Ghezzal a égalisé avant la pause (45e+3). Salih Ucan a permis à Besiktas de prendre les commandes (54e) avec un assist de Jackson Muleka (ex-Standard). Nicolas Pépé a fait trembler Besiktas en remettant une nouvelle fois les deux équipes à égalité en fin de rencontre (89e) mais Al Musrati a finalement offert le trophée aux noir et blanc en marquant dans le temps additionnel (90e+4).

Besiktas, qui est actuellement cinquième du championnat à une journée de la fin, a gagné la Coupe pour la dernière fois en 2021 et est la deuxième équipe figurant le plus souvent au palmarès de la compétition (11 titres) derrière le voisin de Galatasaray (18). Trabzonspor est troisième avec neuf trophées et une dernière victoire remontant à 2020.