Burnley contraint au partage face à Wolverhampton, Lyon déroule face à Valenciennes

Burnley a frôlé la victoire mais a été accroché par Wolverhampton (1-1) dans le cadre de la 31e journée de Premier League mardi soir. Ce deuxième partage de rang laisse les Clarets à la 19e et avant-dernière place du classement (19 points) à six longueurs de Nottingham, premier non relégable et vainqueur de Fulham plus tôt dans la soirée (3-1).