C3: La Juventus Turin passe en demies en résistant au Sporting

Mais ce but n’a pas refroidi les ardeurs des Lisboètes qui ont continué de mettre la pression sur les cages turinoises.

Ousmane Diomandé a d’ailleurs cru donner l’avantage aux Lions avec une tête sur corner qui a manqué le cadre de quelques centimètres (35e).

Au retour des vestiaires, les Turinois se sont procurés une énorme occasion quand Dusan Vlahovic, pourtant complètement seul à quelques mètres des buts, a manqué sa reprise de la tête après un service d’Angel Di Maria (54e).

Forte de son avantage à l’aller (1-0), grâce à un but de Federico Gatti, la Juve s’est ensuite contentée de bien défendre en repoussant les incursions du Sporting dans sa surface, même si elle s’est faite peur sur un tir de Sebastian Coates dans les derniers instants (90e).

Les hommes de Massimiliano Allegri peuvent être doublement heureux. En plus de la qualification, leur sanction de 15 points de pénalité en championnat pour fraudes comptables présumées a été suspendue ce jeudi. Ils reviennent ainsi à la troisième place de la Serie A et n’ont, pour le moment, plus besoin de remporter la C3 afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.