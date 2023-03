Carl Hoefkens sur son licenciement du Club Bruges: "Nous avons construit quelque chose"

Alors qu'il avait qualifié le Club pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Hoefkens a payé une série de mauvais résultats en championnat et l'élimination précoce en coupe contre Saint-Trond. "Avant Nouvel An, nous avons eu une grosse période. Nous étions à deux points de l'Antwerp, à cinq de l'Union et étions encore course. En plus, il y avait eu cette super campagne européenne. J'étais donc fier de cela, y compris de la manière dont nous avions joué de nombreux matchs."

La direction brugeoise avait nommé Scott Parker comme successeur, mais l'Anglais n'est resté que 12 matchs avant de recevoir à son tour son C4. "Je n'ai à dire sur Scott Parker. Pour moi, peu importe qui est l'entraîneur", a expliqué Hoefkens.