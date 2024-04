Carlos Tevez admis à l'hôpital pour des douleurs à la poitrine

Les résultats des premiers tests se sont révélés positifs, selon le club. Carlos Tevez, 40 ans, va rester à l'hôpital dans l'attente d'examens complémentaires.

Tevez a mis un terme à sa carrière de joueur en 2022 et est devenu entraîneur d'Independiente en août 2023. L'"Apache" a joué 76 matchs internationaux pour l'Argentine, marquant 13 buts. Il a été nommé footballeur de l'année à deux reprises au cours de sa carrière : au Brésil, où il a également remporté le championnat avec les Corinthians, et en Italie, où il a remporté le titre à deux reprises avec la Juventus. Il a remporté cinq autres championnats avec le meilleur club d'Argentine, Boca Juniors, deux titres de Premier League avec Manchester United et un avec Manchester City, ainsi que la victoire en Ligue des Champions avec Manchester United en 2008. .