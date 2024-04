Carlos Tevez sort de l'hôpital après avoir été admis pour des douleurs thoraciques

"Carlos Tevez a terminé ses examens médicaux et est sorti de l'hôpital. Il va retourner chez lui pour se reposer et retourner à l'entrainement jeudi", pouvait-on lire dans la dernière publication sur les réseaux sociaux du club argentin, détenteur de 16 titres nationaux.

L'ancien buteur argentin de 40 ans est aujourd'hui entraineur du club de l'Independiente, pensionnaire de première division argentine. Le club avait annoncé qu'il avait été admis à l'hôpital à Buenos Aires avant de donner des nouvelles plus tard.

Tevez, qui a joué pour les clubs de Premier League West Ham, Manchester United et Manchester City, compte également 76 sélections pour l'Argentine entre 2004 et 2015. Il avait été nommé entraineur de l'Independiente en aout 2023.

Carlos Tevez a passé sept ans en Premier League entre 2006 et 2013, remportant le titre deux fois avec United et une fois avec City. Tevez a également remporté la Ligue des Champions et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2008 avec Manchester United.