Challenger Pro League - Le Beerschot bat Virton 3-0 et remonte à la 3e place

(Belga) Le Beerschot a aisément battu 3-0 Virton, la nouvelle lanterne rouge de la Challenger Pro League, samedi soir à l'occasion de cette rencontre de la 13e journée de la compétition. Le Beerschot occupe désormais la 3e place dans la hiérarchie avec 23 points, autant que RSCA Futures, les U23 du Sporting d'Anderlecht. Virton reste bloqué à 9 points et se retrouve 12e et dernier, Jong Genk ayant pris un point contre Deinze (0-0) dans l'après-midi et occupe la 11e place avec également 9 points.

Avec seulement deux victoires au terme de leurs six premiers matches dans leur stade du Kiel, les Rats ont réussi cette fois à s'imposer assez largement sur leur pelouse eux qui avaient récolté 13 de leur 20 points sur terrain adverse. Face à Virton, qui n'a remporté qu'une seule de ses 12 rencontres, à Jong Genk le 11 septembre, les Anversois ont dû attendre la 55e minute pour trouver la délivrance via Rigo, bien servi par Verlinden. Thorisson a rassuré les siens en doublant leur avance à la 70e (2-0) et Baeten a donné une physionomie sévère au marquoir cinq minutes plus tard (3-0, 75e). Menés au score les Gaumais, qui n'avaient inscrit que 13 buts en douze rencontres jusqu'ici, ne disposaient pas d'atouts suffisants pour revenir à la marque et éviter une quatrième défaite consécutive. Vendredi, SL16 FC-Dender (1-1) et Club NXT-RSCA Futures (2-2) n'avaient pu se départager. Cette 13e journée s'achèvera dimanche à 16 heures avec Lierse-Beveren, soit le 5e contre le 1er, séparés de 2 points au classement, et à 20 heures avec RWDM-Lommel. (Belga)