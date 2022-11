"Match de m****, mais doublé": Mbappé envoie la France en huitièmes et fait chavirer les réseaux sociaux (DIRECT)

La France l'a fait: elle est la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, après une victoire contre le Danemark qui a fait réagir les réseaux sociaux !

Mbappé, encore et toujours: 2-1 !

Egalisation Danoise, tout est relancé

Les Danois égalisent et chez les Français, c'est un peu la déprime.

Les Bleus passent devant

Et il n'en fallait pas plus pour faire exploser les réseaux sociaux.

Les Danois reprennent mieux en seconde période

Et forcément, en France, on commence à se dire "et si".

Mbappé, le raté. LE RATÉ !

Parfaitement servi au milieu du rectangle, Mbappé frappe en force, mais c'est trop enlevé.

Ousmane Dembélé, c'est fort. Très Fort.

Christensen évite la rouge

Doublé par la fusée Mbappé, il aurait pu être exclu en tant que dernier défenseur. C'est une chance pour le Danemark ça.

Giroud met une claque à un adversaire

Il est bon dans les airs, mais si tu l'ennuies, Giroud sait aussi muscler son jeu. Avec sa main si possible.

Mbappé rate un dribble

Et on sait que sur les réseaux sociaux, tout va très vite, alors les critiques fusent immédiatement.

France-Danemark, un bon classique

La France qui affronte le Danemark, c'est devenu quelque chose de classique. Mais l'issue du match divise déjà.

Les compositions