"Le but de zinzin": Casemiro sauve le Brésil d'une énorme frappe et fait chavirer les réseaux sociaux

Le Brésil et la SUisse peuvent tous les deux valider leur qualification pour les huitièmes de finale en cas de victoire. L'armada de stars du Brésil fait office de grand favori, mais les réseaux sociaux croient à un exploit.

La victoire est ce qu'on retiendra de ce match pour le Brésil. L'absence de Neymar s'est fait sentir lourdement en attaque, bien que la défense a montré qu'elle était très solide. La Suisse n'a pas à rougir de sa prestation.

Le Brésil est totalement libéré par ce but. un peu trop même à l'image de Vinicius Jr qui se la joue un peu tro perso en tentant des grigris techniques.

C'est l'ouverture du score ! Casemiro envoie une superbe frappe au fond des filets et met le Brésil aux commandes !

Le Brésil est amorphe. Aucune idée, aucune solution. On s'ennuie terriblement, surtout après les deux matchs de ce matin.

Cruel (mais logique) pour le Brésil qui avait réussi à ouvrir le score ! Un hors jeu est signalé et le but est annulé. Il faut tout refaire, c'est toujours 0-0 et le Brésil semble désespérément à court d'idée.

C'est la mi-temps et le Brésil s'est déjà fait solidement tailler sur les réseaux. Une fois que les joueurs ont quitté le terrain, les lumières se sont éteintes, ce qui amuse beaucoup les internautes.

Après une vingtaine de minutes, les deux équipes se tiennent bien. Les Suisses jouent leur carte à fond et jouent sans complexe. Le Brésil, sans Neymar en attaque, semble un peu perdu de ses repères.

Superbe déviation de Paqueta pour Richarlison. Le Brésilien filait vers le but, la défense suisse a mis fin à l'action, mais le geste technique est apprécié.

Alors que le coup d'envoi n'a été sifflé que depuis 3 minutes, le nom du Brésil laisse déjà rêveur.

Qu'ils soient pour le Brésil ou pour la Suisse, les réseaux sociaux s'attendent à voir un beau match.

Alors que le Brésil alligne une composition de stars, les internautes ne vendent pas la peau des Suisses pour autant.

Les Brésiliens sont arrivés au stade dans la joie et la bonne humeur. La pression ? Pas pour eux.