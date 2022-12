Un joueur japonais se confie sur son traumatisme: "Je n'ai jamais oublié le match contre la Belgique"

À chaque nation ses grandes souffrances en Coupe du monde. Pour les Japonais, il s'agit de leur cruelle défaite contre nos Diables Rouges en 2018. Un match mémorable tant pour nous que pour eux, forcément pour des raisons différentes.

Le Japon affrontera la Croatie lundi (16h belges) en huitième de finale de la Coupe du monde. Les "Samouraïs Bleus" avaient été défaits 3-2 au même stade de la compétition par la Belgique il y a quatre ans, dans un scénario complètement fou. "Bien sûr que je n'ai jamais oublié ce match contre la Belgique. J'ai encore des images qui me reviennent en tête", a déclaré le joueur Yuto Nagatomo en conférence de presse dimanche.

À la veille d'affronter la Croatie, les Japonais restent sur une phase de groupes très positive, ayant à chaque fois renversé l'Allemagne et l'Espagne, alors qu'ils étaient menés au score. "Nous avons joué contre l'Allemagne et l'Espagne et nous sommes sortis premiers du groupe. Nous sommes très confiants sur le fait de gagner demain. Nous espérons faire un bon match, gagner et créer l'histoire", a assuré, plein de confiance, le défenseur.

En l'emportant face aux Croates, les Japonais atteindraient pour la première fois de leur histoire les quarts de finale d'une Coupe du monde. Un exploit qu'ils ont frôlé en 2018 lorsqu'ils se sont finalement inclinés 3-2 devant la Belgique.

"Évidemment que nous étions dévastés de perdre contre la Belgique. Cependant, cette expérience a été très précieuse. Maintenant, nous devons nous en servir pour la rencontre face à la Croatie. Surtout qu'individuellement, nos joueurs ont tous progressé", a expliqué l'entraîneur Hajime Moriyasu.

Un point de vue que partage Yuto Nagatamo. "Je joue en équipe nationale depuis 15 ans, mais je peux dire avec certitude que cette équipe est la plus forte de l'histoire du Japon. Il y a eu pas mal de difficultés depuis quatre ans, mais nous les avons surmontés et tout le monde a amélioré son état d'esprit, sa technique et son physique."