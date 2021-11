"Comme si on avait gagné 10-0": l'entraîneur de Seraing félicite ses joueurs malgré la défaite contre Anderlecht (vidéo)

Jordi Condom n'est visiblement pas déçu. Malgré l'élimination des siens en huitièmes de finale de la Croky Cup, l'entraîneur sérésien est resté serein à notre micro. Pour lui, perdre aux tirs au but n'est pas une déception, que du contraire. "Pour moi c'est une victoire, c'était David contre le Goliath", a précisé l'entraîneur. "C'est comme si on avait gagné 10-0. Je suis très fier, même si on a fait des cadeaux de Saint-Nicolas en lançant Anderlecht dans son match. C'est une victoire immense pour Seraing. Anderlecht continue en coupe, mais la victoire est pour nous", a-t-il détaillé.

Seraing lutte pour se maintenir en D1A et peut se féliciter d'avoir tenu la dragée haute au Sporting.