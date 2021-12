Abattu, Samuel Bastien n'en peut plus du niveau du Standard: "Il n'y a rien qui va..." (vidéo)

Samuel Bastien était abattu après l'élimination du Standard en Croky Cup. Le joueur du Standard ne l'a pas caché un seul instant au micro de Vincent Legraive après cette défaite douloureuse à Gand.

"On ne va même pas chercher d'excuses, il n'y a rien qui va... Je ne sais même pas quoi vous dire. On reprend bien, mais il faut continuer comme ça toute la mi-temps. C'est notre problème cette saison, c'est l'inconstance", a lâché le joueur, qui n'a pas voulu se projeter davantage sur la suite de la saison. "On va essayer de faire le maximum", s'est-il contenté de préciser.