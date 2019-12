Le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique, un des grands objectifs de sa saison, mardi soir en sortant battu (2-0) du Stade Arc-en-Ciel de Zulte Waregem. Les Carolos ont succombé aux buts de Saido Berahino (48e) et de Cyle Larin (90e+3).

"On est triste d'avoir été éliminé, on voulait faire mieux ce soir, malheureusement on a perdu ce match, c'est la vie, il va falloir se tourner dès demain sur le championnat", a confié Karim Belhocine au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "Toutes ces petites blessures, ces petites coupures de jeu ont fait qu'on a eu du mal à mettre en place notre jeu. On a manqué d'efficacité, on a eu quelques occasions, on n'a pas su marquer, eux oui... On avait envie de le faire, mais quand la fatigue est dans les jambes, on peut le faire avec la tête. On est éliminé de la Coupe, on continue, c'est la vie, on va se concentrer sur le championnat. Oui, il manque quelque chose. La Coupe, c'est quelque chose de spécial, il faut être là le jour J. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Il faut tourner le bouton et attendre l'année prochaine. Ce que j'ai dit à mes joueurs? Qu'être triste ce soir, c'est normal, qu'il faut tourner le bouton et se rappeler de ces moments-là pour ne plus les vivre et faire mieux la prochaine fois".