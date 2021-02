Le Standard et Anderlecht face aux pièges de la Coupe de Belgique (DIRECT dès 18h20)

Après mardi, la Coupe de Belgique continue ce mercredi avec les affiches de ces 16es de finales: Seraing (D1B) affrontera le Standard à 19h00 et Anderlecht ira défier le RFC Liège (Nationale 1) à 21h15. Des rencontres qui seront à suivre dès 18h20 sur Club RTL et RTLsport.be!

Tenant du titre, l'Antwerp s'est défait non sans mal de La Louvière (2-1), pensionnaire de D2 ACFF, mardi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Dans le même temps, l'Union Saint-Gilloise, réduite à dix à l'heure de jeu et menée 0-1, s'est imposée 2-1 contre Mouscron et Courtrai s'est imposé à Lommel (1-3).

Ce mercredi, la journée débutera par le déplacement du RWDM (D1B) sur le terrain de Malines à 16h00. Un grand retour à ce stade la compétition pour le club bruxellois qui avait été déclaré en faillite en 2003 avant de renaître en 2015. À 16h30, ce sera au tour de Charleroi de faire son entrée dans la compétition face à Westerlo (D1B). À 18h00, Oud-Heverlee Louvain et le Cercle de Bruges s'affronteront dans un duel entre équipes de D1A et La Gantoise recevra Tongres (D2 VFV).

La première affiche de ces 16es de finale opposera Seraing (D1B) au Standard pour un derby liégeois. Battus à Bruges dimanche en championnat, les 'Rouches' devront se méfier de leur déplacement chez leur voisin sérésien qui occupe une surprenante troisième place en D1B. À 19h30, le Club de Bruges, finaliste la saison dernière, affrontera Olsa Brakel, club de D2 VFV, et à 20h00, Ostende se rendra à Waasland-Beveren et Saint-Trond se déplacera à Lokeren-Temse, club né de la fusion entre Lokeren et Tamise. Dans le même temps, Zulte Waregem rendra visite à l'Olympic Charleroi (Nationale 1).

Les 16es de finale se termineront à 21h15 par le déplacement d'Anderlecht au RFC Liège (Nationale 1). Restant sur un bilan de 6 points sur 18, les Bruxellois devront être sur leurs gardes sur le terrain synthétique des 'Sang et Marine', déterminés à créer l'exploit. Des rencontres qui seront à suivre dès 18h20 sur Club RTL et RTLsport.be!

Voici le programme complet:

(16h00) Malines - RWDM (D1B)

(16h30) Charleroi - Westerlo (D1B)

(18h00) Oud-Heverlee Louvain - Cercle de Bruges

La Gantoise - Tongres (D2 VFV)

(19h00) Seraing (D1B) - Standard (Club RTL & RTLsport.be)

(19h30) Club de Bruges - Olsa Brakel (D2 VFV)

(20h00) Olympic Charleroi (N1) - Zulte Waregem

Waasland-Beveren - Ostende

Lokeren-Temse (D2 VFV) - Saint-Trond

(21h15) RFC Liège (N1) - Anderlecht (Club RTL & RTLsport.be)