Mbaye Leye est un entraîneur heureux. Le coach du Standard a vécu une belle soirée avec la qualification des siens pour la finale de la Croky Cup aux dépends d'Eupen. "C'est une satisfaction, c'était important pour les garçons", a-t-il déclaré. "Nous avons eu une année très difficile, alors aller au finale, en réussissant notamment à gagner contre Bruges, c'est le mérite de tout ce staff et de toute cette équipe. Nous y sommes, une finale, tout le monde le sait, ça se gagne".

Pour lui, il faut maintenant se focaliser sur deux tableaux. "Il y a deux étapes: le championnat et la coupe. Il faut profiter aujourd'hui mais on sait qu'un match très important nous attend à Genk, parce que nous sommes sur une très mauvaise série. On fera le boulot qu'il faudra", a-t-il précisé, avant de saluer ses joueurs. "Ils se sont battus. Je pense que le caractère qu'on demande aux joueurs d'avoir, ils ont montré qu'ils savent l'avoir".