Mehdi Bayat taquine notre journaliste: "Là, vous changez de discours, ça ne va pas" (vidéo)

"Ce fut un match très engagé, Charleroi a physiquement été exceptionnel et la victoire est là, c'est bien. Donc, on va essayer d'avancer dans cette compétition", a confié Mehdi Bayat, l'administrateur-délégué du club carolo au micro de notre journaliste Sébastien Capette après la qualification en quarts de finale de la Croky Cup contre La Gantoise mercredi soir. "C'est le genre de match où on se dit qu'on se crée quelques belles occasions, on a poussé. Je pense qu'on mérité plus que Gand en tout cas. On peut passer à travers ce genre de match mais non, les gars ont fini le travail et effectivement, c'est un vrai soulagement".

La suite, ce sont les demi-finales. "Là, vous changez de discours, ça ne va pas. Vous avez dit tout à l'heure que le vainqueur de ce match serait le vainqueur de la Coupe. Donc j'espère que vous aviez raison".