Le Sporting de Charleroi, l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges ont rejoint mercredi soir le Standard, Zulte-Waregem, Courtrai et l'Antwerp en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Les Rouches ont facilement disposé des joueurs du club de D2 amateur (3-0).

"Les joueurs de Rebecq ont commencé fort, ils étaient plein d'enthousiasme et c'est normal, et c'est bien de leur part aussi. Mais on a été sérieux", a indiqué Michel Preud'homme au micro de notre journaliste Emiliano Bonfilgi après la qualification du Standard pour les quarts de finale de la Croky Cup face à Rebecq. "Le seul regret que j'ai, c'est le penalty raté car après un 2-0 si rapidement, on peut s'envoler. On leur a rendu confiance. Donc cela a été plus fastidieux pour marquer ce 2e but, on a dû attendre trop longtemps. Ce que j'ai aimé? On n'a pas encaissé de but, c'est déjà bien, on a empêché les contre-attaques, on a fait un travail sérieux. (Sur le large noyau) On essaye d'éviter les problèmes de la saison dernière avec un trop grand nombre de blessures".