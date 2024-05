Dante , 40 ans, prolonge d'une saison à l'OGC Nice

"Chers supporters, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec beaucoup d'émotion. J'ai passé huit saisons exceptionnelles à vos côtés. Dès le premier jour, je suis tombé amoureux du club, de la ville, de ses habitants et des supporters. L'OGC Nice sera ma famille pour toujours. (...) Il est temps pour moi de vous dire au revoir", déclare Dante dans ce qui ressemble à une vidéo d'adieu, avant de surprendre avec un grand sourire : "On se revoit la saison prochaine, tous ensemble, pour faire une grande saison, encore une fois. Je vous aime."

Avant son arrivée à Nice, Dante s'est fait un nom en Allemagne en évoluant à Wolfsburg, au Bayern Munich et au Borussia Mönchengladbach. Le Brésilien est également passé par les terrains belges. Entre 2007 et 2009, il a évolué au Standard de Liège et a également joué pour Charleroi. Il a également été repris à 13 reprises en équipe nationale du Brésil, avec deux buts à son actif entre 2013 et 2014.