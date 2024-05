DC United et Benteke battus en fin de match par l'Inter Miami

Leonardo Campana a inscrit l'unique but de la partie dans les arrêts de jeu (90e+4).

Les New York Red Bulls, où Dante Vanzeir est monté à la 69e minute, ont perdu le derby face à New York City 2-1. Hannes Wolf (3e) et Monsef Bakrar (64e) ont marqué les buts de New York City, Cameron Harper (45e+1) avait provisoirement égalisé.