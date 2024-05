Deuxième titre avec Galatasaray pour Mertens, auteur d'un assist

Galatasaray a creusé l'écart par Mauro Icardi, qui a inscrit 25 buts au total et a signé nouveau un doublé à Konyaspor (29e, 51e), et à Berkan Kutlu sur assist de Mertens (53e, 3-0). Les visités ont réduit leur retard par Louka Prip (78e, 1-3). cela n'a pas empêché le Cimbon de renouveler son titre et à Mertens, 37 ans, de décrocher son deuxième titre depuis son arrivée en 2022 en provenance de Naples.

Sans Michy Batshuayi suspendu, Fenerbahçe devait gagner à domicile contre Istanbulspor et espérer un revers du Gala. Le Fener a fait le travail en s'imposant 6-0, mais il n'a pas décroché le titre derrière lequel il court depuis 2014.