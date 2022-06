"Cela ne doit pas arriver": Youri Tielemans dézingue la performance des Diables Rouges contre les Pays-Bas (vidéo)

Youri Tielemans n'a pas pris de gants au moment d'analyser la défaite des Diables Rouges contre le Pays-Bas. 24h avant d'affronter la Pologne, le milieu de terrain n'a pas hésité à tancer le groupe belge, visiblement dépassé par la triste performance de ce vendredi.

"On n'a pas fait une bonne performance", a-t-il lancé d'entrée. "L'intensité n'y était pas et on n'a pas contrôlé le match comme on le souhaitait. On ne doit pas oublier les premières minutes qui étaient bonnes. Après, cela a été beaucoup moins bien. Cela ne doit pas arriver", a-t-il poursuivi, confirmant ensuite qu'une réunion entre les joueurs avait eu lieu pour analyser cette débâcle.

Pour lui, les critiques des supporters sont désormais justifiées. "C'était peut-être le plus gros coup au moral. La manière dont on a perdu, parfois, on a donné l'impression d'avoir tout simplement jeté l'éponge. Ce n'est pas beau à voir, en dehors ou sur le terrain. C'est à nous de nous remanier. Nous avons fait notre analyse, on repart demain contre la Pologne et j'espère que ce sera beaucoup mieux", a déclaré le joueur de Leicester.

Les Diables Rouges affronteront demain la Pologne à 20h45. Un moyen de se reprendre.