Romelu Lukaku était en pleine forme, encore une fois, ce dimanche soir. Le Diable Rouge a célébré sa centième sélection en tant que Diable Rouge avec un nouveau but, le premier de la soirée contre la République Tchèque.

Une soirée qu'il ne compte pas oublier, comme l'ensemble de cette équipe. "Je retiendrai tout de cette soirée, du début à la fin", raconte-t-il d'ailleurs. "Je suis content de la victoire, de notre façon de jouer. Le rythme, la qualité, en possession de balle on a été beaucoup mieux. Défensivement, on a concédé quelques occasions mais on avait Courtois".

Marquer lors d'un jour aussi important dans la carrière d'un joueur, cela se savoure. Mais pas pour lui. "J'étais vraiment content, mais je pensais déjà à marquer le deuxième but. Je suis content pour Alexis Saelemaekers qui a marqué son premier but et pour le reste du groupe, parce qu'on a fait une bonne performance aujourd'hui".

Mais c'est surtout l'osmose avec les fans belges, de retour au stade, qu'il préfère retenir. "Le public, ça faisait plaisir, ça faisait longtemps ! Jouer ici à Bruxelles, devant un public comme ça, c'est vraiment top !". La standing ovation qui a suivi lui donne raison.