"Peut-être que les attaquants sont trop vieux": Jan Vertonghen envoie un tacle subtil à Kevin De Bruyne et à sa déclaration

Jan Vertonghen était, comme toute l'équipe belge, déçu après la défaite face au Maroc. Au micro de Sporza, le défenseur d'Anderlecht a lâché une petite phrase pleine d'ironie, et qui se dirige tout droit vers Kevin De Bruyne et sa déclaration dans The Guardian récemment.

En effet, le milieu de terrain de Manchester City avait déclaré que la Belgique n'avait aucune chance de gagner la Coupe du Monde, car "ils étaient trop vieux", faisant probablement référence à Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, décriés en ce moment pour leur manque de vitesse, et de leurs âges.

Voici sa déclaration : "Offensivement, nous ne nous créons pratiquement aucune occasion. Beaucoup de choses me passent par la tête maintenant, mais ce sont des choses qu'il vaut mieux ne pas dire devant une caméra. C'était insuffisant. Nous ne créons pas beaucoup devant, presque rien en fait. Cependant, nous avons beaucoup de qualité. Peut-être aussi que nous attaquons mal parce que les gars-là (les attaquants) sont trop vieux".

Drôle d'ambiance...