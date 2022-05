32 joueurs, deux nouveaux visages et le retour des cadres: voici la sélection des Diables Rouges pour la Ligue des Nations

Roberto Martinez dévoilait ce midi sa liste de joueurs pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Les Diables Rouges disputeront quatre matchs, contre des adversaires relevés, avec comme objectif de faire un grand pas vers le Final Four de la compétition. Premier rendez-vous le 3 juin contre les Pays-Bas, avant de recevoir la Pologne 5 jours plus tard, de se déplacer au Pays de Galles le 11 juin et en Pologne le 14 juin.

Pour cette sélection, Roberto Martinez a appelé de nombreux joueurs, avec le retour des cadres, qui avaient été préservés lors de la précédente sélection au mois de mars. Des jeunes joueurs vont, eux aussi, recevoir leur chance lors de cette trêve internationale. Deux nouveaux visages font leur apparition: Lois Openda et Amadou Onana, tandis que Divock Origi et Christian Benteke ont été laissés de côté. Meunier, Thorgan Hazard et Jason Denayer sont incertains en raison de légers pépins physiques.

La sélection