L'aventure continue: Alexis Saelemaekers prolonge son contrat avec le 2e club le plus titré d'Europe (photos)

La belle histoire italienne d'Alexis Saelemaekers continue. L'ancien joueur d'Anderlecht a rejoint le club mythique de l'AC Milan en janvier 2020. Depuis, le Belge a disputé 64 matchs avec les Rossoneris et inscrit 4 buts.

Le club lombard, deuxième club le plus titré d'Europe derrière le Real Madrid, a décidé de prolonger sa confiance dans son joueur et lui a offert un nouveau contrat. Saelemaekers portera les couleurs rouges et noires jusqu'au 30 juin 2026.

L'AC Milan occupe actuellement la deuxième place du championnat d'Italie avec 19 points, derrière Naples qui compte le maximum possible de 21 points après 7 journées.