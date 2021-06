Belgique-Russie EN DIRECT: Timothy Castagne sort sur blessure

Le direct

Réseaux sociaux - HENRY VS LUKAKU

Le retour de Thierry Henry fait plaisir sur les réseaux sociaux. On l'a vu plusieurs fois coacher des Diables Rouges, dont un certain Romelu Lukaku. Rien que ça.

29' - Alderweireld envoie une frappe au-dessus. En attendant, Kuzayev quitte à son tour le terrain pour Cheryshev.

24' - OUILLE ! Le tête contre tête entre Castagne et Kuzyaev. Les deux joueurs sont au sol. Le Diable Rouge va céder sa place à Meunier.

21' - Nouvelle occasion ! Thorgan Hazard bute sur un très bon gardien russe !

Réseaux sociaux - LE MESSAGE DE LUKAKU

Romelu Lukaku a adressé un superbe message à Christian Eriksen, son équipier de l'Inter Milan, victime d'un malaise cardiaque. "Chris ! Chris ! Je t'aime !", a lancé l'attaquant. (Lire l'article complet)

18' - Lukaku est parfaitement stoppé, trouve ensuite Dendoncker qui frappe au-dessus.

14' - Première occasion russe qui intervient bien sur un corner russe. Quelques instants plus tard, Dzyuba tente une première frappe. Lukaku, lui, continue de marquer.

10' - ET UNE BALLE DE LUKAKU ! Première frappe et c'est but. 1-0 par l'attaquant de l'Inter Milan !

8' - On attend les premières actions. Je vous cache pas qu'on a déjà vu mieux.

4' - Jusqu'ici, les Belges semblent bien concentrés.

0' - On démarre ce match à Saint-Pétersbourg. Avec dans nos têtes, Christian Eriksen. Come on Belgium ! On remarquera, pour la détente, le beau survet' de médecins légistes de nos joueurs.

L'avant match

Les Diables Rouges rentrent dans leur tournoi. En face, il y a la Russie, qui évoluera à domicile avec plus de 30.000 fans en tribune. Il va falloir jouer le coup à fond côté belge, où l’on ne veut qu’une chose : trois points pour se donner, déjà, un peu d’air. Le tout avec, en tête, une pensée pour Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque plus tôt dans la soirée. L'UEFA doit d'ailleurs encore communiquer sur la tenue, ou non, de cette rencontre.

-> Suivez l'évolution du score en direct



Les compositions

Belgique: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Castagne, Mertens, Carrasco, Lukaku.

Russie: Shunin, Mario Fernandes, Semenov, Ozdoev, Barinov, Zobnin, Szhikiya, Golovin, Zhirkov, Dzyuba, Kuzyaev