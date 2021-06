C'est officiel: Thibaut Courtois confirme être en couple avec Mishel Gerzig (photos)

Après les rumeurs de la presse, la confirmation. Hier, le gardien de notre équipe nationale et du Real Madrid a officialisé sa relation avec la mannequin et influenceuse de 23 ans Mishel Gerzig. Il l'a expliqué hier à l'émission Deviltime sur VTM en révélant que "elle est israélienne" et qu'entre l'Espagne et la Belgique, elle supportera la Belgique !

La jeune femme compte plus de 110.000 abonnés sur Instagram. Ces dernières semaines, elle était en Espagne où elle a été aperçue dans les stories du Diable Rouge, notamment pour son anniversaire il y a une dizaine de jours. Ils ont en outre été vus ensemble dans les rues de Madrid et au restaurant.

En janvier dernier, on avait prêté à Courtois une relation avec une certaine Mayka Riviera, célèbre star de la télé-réalité aperçue dans la version espagnole de "L'île de la tentation".