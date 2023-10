"Ce n'est presque pas possible de défendre contre Doku", sourit Arthur Theate

A Rennes et chez les Diables, Theate a parfois eu l'occasion d'affronter Doku durant les entraînements. "Contre Jérémy, ce n'est presque pas possible de défendre", a souri le défenseur. "En un contre un, ce n'est pas possible de l'attraper. Tu n'y arrives pas. Tu dois essayer de le ralentir ou de faire quelque chose, mais lui prendre la balle c'est très compliqué. Il a une grosse masse musculaire et en plus de ça il protège très bien son ballon. Cela, mélangé à la technique. Défendre contre lui, c'est très très très difficile."

Theate pense que Doku "joue plus libéré" depuis qu'il n'est plus embêté par des pépins physiques. "C'est la chose la plus difficile à vivre pour un joueur, ne pas savoir s'exprimer sur le terrain. On l'a vu les derniers mois à Rennes, il était comme il est aujourd'hui, très libéré et très performant. Il avait aussi soigné ses stats, niveaux assists et niveau buts durant ses six derniers mois. A l'heure actuelle, s'il continue comme ça, il va faire partie des tous meilleurs", estime Theate.