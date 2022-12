Le rêve est terminé: les Diables Rouges trébuchent et disent au revoir à la Coupe du Monde (vidéo)

La Belgique est éliminée de la Coupe du monde.

La Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Les Diables Rouges ont été tenus en échec 0-0 par la Croatie, jeudi, au stade Ahmad Bin Ali d'Al Rayyan, dans leur troisième et dernier match du groupe F.

Dans l'autre rencontre, le Maroc a battu le Canada 1-2. Le Maroc (7 points) et la Croatie (5 points) se qualifient pour les huitièmes de finale. La Belgique (4 points) échoue à la troisième place et est éliminée. Le Canada termine son premier Mondial avec 0 point.

Le Maroc rencontrera le deuxième du groupe E mardi (16h00). La Croatie jouera contre le vainqueur du groupe E lundi (16h00) Le groupe E se terminera en soirée avec Costa Rica/Allemagne et Espagne/Japon.

Le direct

90': On est maudit. On peut avoir 20 minutes de plus qu'on ne marquera pas. Lukaku rate une grosse occasion, presque seul devant le but. On manque de chance et ça va se jouer sur ça.

89': Coup-franc pour la Belgique, capté par le gardien croate.

86': Le capitaine Eden Hazard monte au jeu à la place de Meunier qui a tout donné.

85': Encore la POISSE ! Un centre-tir arrive sur le genou de Lukaku, le ballon passe à 20 centimètres du but... On est maudit.

84': EDEN HAZARD VA MONTER AU JEU

82': On commence tout doucement à perdre son sang froid en redac... Le match est entre trop tendu, trop indécis et peut tomber d'un côté comme de l'autre.

78': Corner pour la Belgique, on ne parvient pas à cadrer et ça sort.

75': Confusion devant la cage croate. Les Belges tentent de créer mais les défenseurs adverses font une prestation cinq étoiles.

72': Carrasco et Dendoncker sortent, Tielemans et Doku montent. Il reste une vingtaine de minutes pour trouver la faille. Il y a la place !

70': Il va y avoir des changements : Doku et Tielemans vont monter sur le terrain.

68': Belle envolée de De Bruyne qui prend la direction du cadre croate mais le gardien capte bien.

60': C'EST PAS POSSIBLE !! LE POTEAU ! Carrasco est contré dans le rectangle, Lukaku récupère mais tire sur le poteau... On espère que ce n'est pas un mauvais signe.

58': Leandro Trossard cède sa place à Thorgan Hazard.

57': Thorgan Hazard va monter au jeu.

53: Nouvel arrêt de Thibaut ! Cette fois-ci, c'est Modric qui a tiré mais Courtois était aux aguets.

50': Courtois ! Superbe arrêt du gardien belge qui sort une frappe très dangereuse de Brozovic. Le corner croate ne donne rien.

49': Romeluuuu ! Lukaku a failli marquer de la tête dans la foulée du corner, mais le ballon est capté par le gardien.

48': Très beau centre de De Bruyne mais un défenseur l'écarte bien de la tête ca part en corner.

45': C'est parti ! Lukaku a remplacé Mertens.

C'est la mi-temps ! On est bien dans la rencontre, on manque "juste" du petit truc pour pousser le cuir au fond mais on en est pas loin.

45+3': Il y aura des choses à changer à la mi-temps, surtout pour marquer des buts. Dries Mertens doit sortir.

45': Il y aura 4 minutes de temps additionnel.

44': Joli centre de Kevin De Bruyne, mais Mertens est en retard et ne peut pas pousser le ballon au fond. Il na va pas faire long feu Mertens, ça commence à faire beaucoup là.

42': OLALA quelle occasion pour la Belgique ! Dendoncker s'infiltre dans le rectangle croate (oui oui, Dendoncker), sert Mertens mais le joueur de Galatasaray ouvre trop le pied et le ballon ne fait que longer la ligne de but...

40': Eden Hazard et Romelu Lukaku sont déjà à l'échauffement. La Belgique ne parvient pas à trouver la solution pour inscrire le but qu'elle DOIT marquer. Les deux stars entreront en deuxième mi-temps, mais à quel moment ?

30': Toujours pas d'action à mettre en avant, mais on vous jure que la tension est palpable. Aucune des deux équipes ne veut encaisser et donc ne s'expose. Les Belges tentent malgré tout des combinaisons, le match est sympa à suivre mais un but viendrait dynamiter le tout.

25': À souligner que Dries Mertens perd beaucoup de ballons... Il se fait d'ailleurs bien tailler sur les réseaux sociaux.

24': On a eu très chaud avec le non-penalty. Depuis, le match est équilibré sans qu'il n'y ait de grosse occasion de part et d'autre.

18': C'EST ANNULÉ ! Le penalty n'aura pas lieu !

17': Le penalty pourrait être annulé ! L'arbitre vérifie s'il n'y a pas un hors-jeu croate.

15': Penalty pour la Croatie ! Faute de Carrasco...

14': Quel raté de Dries Mertens ! Le Diable, servi par Kevin De Bruyne, se retrouve seul face à face avec le gardien mais enroule beaucoup trop sa frappe qui part dans les gradins. Enorme occasion gâchée par le Louvaniste.

11': Le corner ne donne rien.

10': Très belle action de la Belgique ! Carrasco récupère le ballon dans le petit rectangle, mais son tir est contré par un défenseur et ça sort en corner.

5': Les Diables ont stabilisé et maitrisent mieux la situation. Ça vaut mieux parce que le Maroc a ouvert le score contre le Canada.

2': C'est chauuuud la Croatie met une pression énorme dès le début du match, ça chauffe devant les cages de Courtois.

1': OH LA FRAPPE DE PERISIC ! On a failli encaisser après 11 secondes, heureusement la frappe (très bien bottée) passe deux mètres à côté.

Le match va commencer dans un instant. Les joueurs vont monter sur la pelouse, les hymnes vont retentir dans quelques secondes.

Lukaku va monter

Roberto Martinez a expliqué au micro de la RTBF que Romelu Lukaku n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes, c'est la raison pour laquelle il commence sur le banc. Le groupe a décidé que Big Rom terminerait la rencontre.

Pour Eden Hazard, ça faisait partie du plan de base de le mettre sur le banc. "Nous le gérons comme si on allait jouer les 7 matchs".

Les compositions

La Belgique a choisi de faire sans son capitaine Eden Hazard, son frère Thorgan ni l'avant-centre convalescent Romelu Lukaku, remplaçants au coup d'envoi pour le match de poule décisif contre la Croatie, qui aligne pour sa part le onze attendu, jeudi au Mondial-2022.

Quatre jours après la défaite dimanche contre le Maroc (2-0), où les frères Hazard étaient titulaires, le sélectionneur des Diables rouges, l'Espagnol Roberto Martinez, a opté pour tout changer en attaque en alignant cette fois les attaquants Leandro Trossard et Dries Mertens, épaulés par Yannick Carrasco.

Résultat, les Belges ont décidé de se présenter sans avant-centre pur pour cette rencontre puisque Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge (65 buts), est arrivé au Qatar diminué par une blessure à une cuisse.

Belgique : Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker - Castagne, Meunier - Witsel, De Bruyne - Carrasco, Mertens, Trossard.

Croatie : Livakovic, Perisic, Lovren, Kovacic, Kramaric, Modric, Brozovic, Livaja, Sosa, Gvardiol, Juranovic.