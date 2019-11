Dedryck Boyata explique ce qui compte pour Roberto Martinez lors de chaque rassemblement (vidéo)

L'avant-dernier match de qualifications des Diables Rouges pour l'Euro 2020, ce sera samedi face à la Russie. Un match qui sera joué à Saint-Petersbourg. Dedryck Boyata s'est confié au micro de RTL INFO juste avant cette rencontre.

"Je me sens bien. Je me retrouve en équipe nationale et je travaille dur pour être ici. Je suis fier d’être dans ce groupe et si j’ai la possibilité de jouer, je serai encore plus content", a déclaré le défenseur du Hertha Berlin. "(…) On a un coach qui insiste sur la mentalité et le respect de l’adversaire. Quand on arrive ici, il ne manque pas de nous rappeler ces points-là. On veut terminer notre parcours qualificatif en beauté et on sait qu’avec un match nul en Russie, on terminera en première position. C’est un objectif pour nous tous. Ce sera un match à prendre comme une finale."