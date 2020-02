Diables Rouges: Roberto Martinez est un peu plus confiant pour Hazard

A nouveau blessé au pied droit, Eden Hazard, recrue-star du Real Madrid l'été dernier et déjà absent trois mois sur blessure cet hiver, pourrait connaître une première saison blanche en Espagne... et mettre sa présence à l'Euro 2020 en péril.

Dans un premier temps, Roberto Martinez s'était montré "inquiet" sur cette nouvelle blessure lors d'une interview avec beIN Sports. Invité jeudi soir sur la radio espagnole Cadena Ser, le sélectionneur national s'est montré plus optimiste. "Nous avons discuté avec Eden et nous sommes en train de voir quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. Nous étions tous extrêmement déçus par sa blessure. Mais cela fait partie de la vie d'un footballeur. Sur les 8 dernières années, il a manqué très peu de matches, je suis convaincu qu'il va revenir avant la dernière rencontre de Liga et qu'il va être important pour le Real Madrid. Même si les services médicaux du Real ne me demandent pas mon avis, nous sommes en contact avec eux", a-t-il dit.

Les options médicales sont actuellement à l'étude, selon le journal AS. Première possibilité, un traitement conservateur avec un forfait de deux mois. L'autre option, plus grave, nécessite une opération avec un retour pas avant 3 mois minimum et le risque d'un forfait pour l'Euro.