Diables Rouges - Stephen Kenny satisfait d'avoir "rendu la vie difficile" aux Diables Rouges

(Belga) Stephen Kenny, le sélectionneur irlandais, s'est montré satisfait après la prestation de ses joueurs face aux Diables Rouges samedi en match amcial à Dublin (2-2). "Nous avons rendu la vie difficile à la Belgique", a souligné Kenny en conférence de presse.

"C'était un match de haut de niveau", a analysé Kenny. "Nous sommes déçus des deux buts encaissés mais nous avons montré les ressources pour égaliser deux fois. C'est encourageant. Nous aurions pu prendre les commandes juste après le repos. Cela aurait totalement changé le match." Le sélectionneur irlandais est également revenu sur la première demi-heure, dominée par les Diables. "Ils ont dominé dans la possession et leur but vient un peu de nulle part. Après l'égalisation, nous étions les plus dominants. Nous avons constamment mis une pression sur le ballon. Cela nous a coûté de l'énergie, mais nous avons rendu la vie difficile à la Belgique. Les joueurs ont mouillé leur maillot. Nous aurions pu nous contenter d'un bloc bas mais ce n'est pas notre style de jeu. Nous voulions pousser, surtout avec le public avec nous." (Belga)