Diables Rouges - "Un match dont nous avions besoin", estime Youri Tielemans

(Belga) Youri Tielemans a fait étalage de toute sa maitrise dimanche, parvenant à guider le jeu de la Belgique lors de la victoire contre la Croatie pour le dernier galop d'entraînement des Diables avant l'Euro (1-0). "C'est un match dont nous avions besoin. Nous avons dû souffrir, parler et trouver des solutions sur le terrain", a assuré le médian de Leicester en conférence de presse.

"Ces deux matches étaient de bons tests. Dimanche c'était beaucoup mieux, cela nous met en confiance pour la semaine prochaine", a ajouté Tielemans en évoquant le premier duel du rendez-vous continental, prévu samedi contre la Russie à Saint-Pétersbourg. À l'instar de Roberto Martinez, Tielemans a complimenté Romelu Lukaku. "Il marque vraiment très facilement pour l'instant. Il aurait même pu en inscrire en 2e en fin de match. Il est très affuté et prend énormément de plaisir. Cette saison, j'ai le sentiment qu'il a vraiment passé plusieurs paliers et j'espère qu'il va continuer comme ça." Leander Dendoncker était titulaire dimanche aux côtés de Tielemans, reformant un duo qui a fait les beaux jours d'Anderlecht. "Le match s'est bien passé, individuellement et collectivement, même après les cinq premières minutes (lors desquelles la Croatie a confisqué le ballon, ndlr)." Le milieu de terrain des Wolves a évoqué la tâche "jamais facile" qu'est celle de remplacer Axel Witsel. "C'est le 6 parfait je crois, dans tous les aspects. Il est très important pour notre équipe. Personnellement, j'essaye de faire de mon mieux et de créer des automatismes. Je pense que nous y sommes parvenus ce soir." Roberto Martinez était visiblement de cet avis car il n'a pas hésité à féliciter Dendoncker. "Je suis ravi de sa performance. Je pense que c'est le joueur le plus flexible de notre groupe. Il peut jouer en défense, la protéger, évoluer en 6 ou en box to box, couvrir énormément de terrain et être rapide en transition", a dit Martinez. (Belga)